Trump will ein eigenes US-Staatsfernsehen

Staatliche US-Sender

Abgesehen von der Kritik an Trumps Vorschlag, betreiben die USA bereits einige staatliche Medien, beispielsweise Voice of America, Radio Free Europe, Office of Cuba Broadcasting, Radio Free Asia und Middle East Broadcasting Networks.

Diese Medien haben unter anderem den zentralen Auftrag, die Informations- und Meinungsfreiheit zu fördern. Deren Finanzierung hängt allerdings direkt vom Budgetvorschlag des Präsidenten ab.