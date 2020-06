Tumblr: 120 Millionen Nutzer pro Monat

Im Rahmen der DLD-Konferenz, die derzeit in München stattfindet, hat der Gründer der Blogging-Plattform Tumblr, David Karp, aktuelle Nutzerzahlen bekannt gegeben. Tumblr würde pro Monat etwa 120 Millionen Internetnutzer erreichen, insgesamt würde das 15 Milliarden Page Views pro Monat generieren. Die Daten stammen vom Analyse-Dienst Quantcast. Derzeit zählt der Dienst, der ein Hybrid aus Online-Netzwerk und Blog-Platform sein will, 42 Millionen Tumblelogs, auf denen bis dato 16 Milliarden Artikel veröffentlicht wurden.

Karp erklärte außerdem, warum einige Funktionen, die man von anderen Social-Web-Seiten kennt, bei Tumblr nicht erlaubt sind. Kommentare zu Postings etwa hätten YouTube zu einem "schrecklichen Ort" gemacht, und die Markierungsfunktion von Personen auf Facebook-Fotos hätte manchmal "schreckliche Erfahrungen" zur Folge.

Expansion außerhalb der USA

2012 will Tumblr mehr Nutzer außerhalb der USA bekommen und außerdem neue Einnahmequellen anzapfen. Eine genaue Erklärung, wie die New Yorker Firma das schaffen will blieb Karp aber schuldig. Eine Wechsel vom Big Apple ins Silicon Valley schließt Karp weiter aus, er fühle sich in der Rolle des Underdogs von der Ostküste wohl.

Um einen Konkurrenten muss sich Tumblr jedenfalls nicht mehr sorgen. Wie die futurezone exklusiv berichtete, wird das österreichische Tumblelog Soup.io als Soup.me einen neuen Weg einschlagen und sich mehr als Homepage-Ersatz im Stil von About.me oder Flavors.me positionieren denn als Blog-Platform.