TVs: Energieeffizienz wichtiger als 3-D und Web

Nicht 3-D oder Internet-Zugang, sondern der Stromverbrauch ist eines jener Merkmale, auf das Konsumenten beim Kauf eines neuen TV-Geräts schauen. „Bilddiagonale, Bildqualität und Preis sind weiterhin die wichtigsten Kriterien, Energieeffizienz findet sich jedoch bereits an vierter Stelle“, sagt Jürgen Boyny vom Marktforschungsinstitut GfK. Gaben 2008 noch 30 Prozent der Befragten den Verbrauch als wichtig an, waren es einer GfK-Untersuchung zufolge im Jahr 2010 bereits 47 Prozent. Funktionen wie 3-D, Bildwiederholrate, Web-Zugang aber auch Design liegen weit hinter dem Verbrauch zurück.

EU-Label rückt Verbrauch in den Vordergrund

Dieses Bewusstsein hängt einerseits mit gestiegenen Energiekosten sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Lage zusammen. Andererseits spielt das neue EU-Siegel eine Rolle, das Anfang dieses Jahres eingeführt wurde. So wie bei Waschmaschinen oder Kühlgeräten zeigt eine Plakette, in welche Verbrauchsklasse der TV-Apparat fällt. Die Skala reicht von A (gut) bis G (schlecht). Obwohl der Einsatz des Labels erst ab November für neue TV-Modelle verpflichtend wird, weisen die großen Hersteller bereits jetzt den Verbrauch aus – zumindest bei jenen Modellen, die besonders „grün“ und damit gut zu bewerben sind.

„Aktuell führen wir 18 A-Geräte und eines, das sich für A+ qualifiziert. Die große Masse bewegt sich zwischen B und C“, sagt Thomas Bogner von der Österreichischen Energieagentur. Über die Plattform Topprodukte.at protokolliert die Organisation den Verbrauch von Elektrogeräten. Bei den vorbildlichen Produkten liegt der durchschnittliche Jahresverbrauch zwischen 48 und 65 kWh (Kilowattstunden). Auch Bogner sieht bei Konsumenten ein steigendes Interesse an Geräten mit geringem Stromverbrauch. Mit der verpflichtenden Einführung des EU-Labels Ende November erwartet er einen deutlichen Schub.