Kult-Spiel Twisted Metal bekommt eine TV-Serie

29.04.2023

Ein erster Teaser für die Serie ist jetzt online. Mit dabei Anthony Mackie und Sweet Tooth.

Dank der TV-Serie „The Last of Us“ und dem Kinofilm „Der Super Mario Bros. Film“ sind Videospielverfilmung wieder in. An diese Erfolge möchte der US-Streamingdienst Peacock anknüpfen – mit Twisted Metal. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug-Kampfspiel, das erstmals 1995 erschienen ist. Wer jetzt an den Multiplayer-Modus von Mario Kart denkt: Ungefähr so, nur gewalttätiger. Hier ist der erste Teaser zur Serie:

Wer sich da am Steuer seines Lebens freut, ist Anthony Mackie, der aktuelle Captain America in Disneys Marvel-Universum. Sein Charakter in der Serie wird beschrieben als „ein geschwätzige Außenseiter, dem die Chance auf ein besseres Leben geboten wird.“ Sweet Tooth ist natürlich dabei Im Teaser ist noch Sweet Tooth zu sehen. Der ikonische Killer-Clown mit seinem Icecream-Truck wurde zum Maskottchen der Spieleserie und ziert auch die Cover der meisten Games. In den Spielen wählt man ein Fahrzeug, um in einem Demolition Derby die anderen Fahrzeuge zu zerstören. Dazu sind sie mit Maschinengewehren ausgestattet. Weitere Waffen können in den Arenen aufgenommen werden, wie etwa Raketen und Minen.