Twitter arbeitete auch ohne Elon Musk an Editier-Button

Elon Musk sorgte in den vergangenen Tagen für einiges an Aufsehen bei den Twitter-Nutzer*innen. So stieg der Tesla- und SpaceX-Chef nicht nur als Großaktionär bei dem Dienst ein, sondern wurde auch in den Verwaltungsrat einberufen. Wie gewohnt wenig zurückhaltend kündigte er bereits “deutliche Verbesserungen” an, kurz nachdem er seine 80 Millionen Follower*innen über einen Edit-Button abstimmen ließ.

Twitter erklärte nun, dass man bereits vor der “Anregung” durch den neuen Investor mit der Idee eines Editier-Buttons experimentierte. “Weil jetzt jeder fragt, ja, wir arbeiten seit dem vergangenen Jahr an einem Editier-Feature”, hieß es über einen offiziellen Account des Kurznachrichtendienstes.