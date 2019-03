Twitter-Klage von Trump-Vertrautem geht nach hinten los

Der republikanische Parlamentsabgeordnete Devin Nunes hat Twitter auf 250 Millionen Dollar Schadenersatz geklagt, weil der Kurznachrichtendienst angeblich konservative Meinungen unterrepräsentiere. Nunes, der als einer der engsten Vertrauten von US-Präsident Donald Trump gilt, hat außerdem Klage gegen das Twitter-Profil @DevinCow eingereicht. Unter dem Namen " Devin Nunes' Cow" werden die öffentlichen Aussagen des Parlamentariers durch den Kakao gezogen. Neben der satirischen Kuh gibt es noch eine ganze Reihe anderer Profile auf Twitter, die auf Nunes Herkunft aus einer Bauernfamilie anspielen.

Follower-Ansturm

Wie die New York Times berichtet, ist der Versuch von Nunes, die Satirebeiträge mittels Klage abzuwehren, gründlich fehlgeschlagen. Während das Twitter-Profil @DevinCow am Montag dieser Woche nur 1200 Follower aufwies, ist die Anzahl seiner Fans nach Bekanntwerden der Klage rasant angestiegen. Am Donnerstag hält das Profil bei über 560.000 Followern. Devin Nunes eigenes Twitter-Profil weist dagegen knapp 400.000 Follower auf. Nunes Kritiker reagierten auf diese Entwicklung mit unverhohlener Schadenfreude.