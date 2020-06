Uber-Manager wollte kritische Journalisten bespitzeln

Der Sturm der Empörung war da jedoch bereits in vollem Gange. Diverse US-amerikanische Journalisten kündigten an, ihre Uber-Konten zu löschen. Für Uber ist ein gutes Verhältnis zu US-Medien, die über die Internet-Branche berichten, besonders wichtig. Das Unternehmen steckt weltweit im Grabenkampf mit dem Taxi-Gewerbe.

Michaels Äußerungen bei einer Veranstaltung in New York waren überhaupt erst bekannt geworden, weil dort ein Redakteur der US-Website „Buzzfeed“ anwesend war. Es war vorgesehen, dass von dem Treffen keine Zitate verbreitet werden sollten - dem „Buzzfeed“-Redakteur hatte dies allerdings niemand gesagt. So wurde veröffentlicht, dass Michael darüber sprach, für eine Million Dollar Spezialisten für die Ausforschung von Gegnern sowie Journalisten anzuheuern. Diese könnten kritische Reporter und ihre Familien durchleuchten und unangenehme Fakten aus deren Privatleben zu Tage fördern. Namentlich erwähnte er die US-amerikanische Bloggerin Sarah Lacy, die Uber mehrfach scharf kritisiert hatte.

Uber ist nach einer Finanzierungsrunde von 1,2 Milliarden Dollar (960,3 Mio. Euro) in diesem Jahr eines der reichsten Startups und will sich laut Medienberichten bis zu zwei Milliarden Dollar mehr bei Investoren besorgen. Der Fehltritt Michaels erscheint besonders peinlich, da die Firma im Sommer David Plouffe, den früheren Wahlkampfmanager von US-Präsident Barack Obama, als politischen Berater engagierte.