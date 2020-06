Udo Jürgens: "Facebook ist gefährlich"

21. Dezember 2014: Udo Jürgens starb am 21. Dezember 2014 bei einem Spaziergang in Gottlieben TG, nachdem er bewusstlos zusammengebrochen war. Trotz sofortigen Wiederbelebungs-Massnahmen ist er nach der Überführung im Kantonsspital Münsterlingen an einem akuten Herzversagen verstorben. Anlässlich seines Todes veröffentlichen wir dieses Interview noch einmal an prominenter Stelle. Mehr zum Tod von Udo Jürgens finden Sie auf kurier.at.

Interview vom 7.4.2011

futurezone: In Ihrem Song „Du bist durchschaut“ schildern Sie das Ende der Privatsphäre. Wie schützen Sie im Internet-Zeitalter Ihre eigene Privatsphäre?

Udo Jürgens: In dem ich im Internet privat nicht vorkomme, sondern nur beruflich. Meinen offiziellen Internet-Auftritt mit Informationen über meine Neuerscheinungen pflegen andere für mich. Mein Privatleben findet aber im Netz selbstverständlich nicht statt. Ich habe auch kein privates Facebook-Profil. Das kann alles eines Tages als Bumerang im falschen Moment auf einen zurückschlagen.

Auf Wikipedia findet man aber auch private Informationen über Sie. Haben Sie sich diese Seite schon einmal angesehen?

Nein, das sehe ich mir nicht an. Die Leute können über mich reden oder schreiben, was sie wollen. Ich bin weitgehend ein öffentlicher Mensch. Dieser Aspekt ist mir aber unangenehm, das ist eine der Schattenseiten meines Berufes. Wenn die Leute wüssten, wie unangenehm das ist, dann würden sie zurückhaltender mit dieser Art von Informationen sein.

Wünschen Sie sich, dass nur Informationen über Sie als Künstler im Netz stehen?

So ist es. Die Songtexte stelle ich gerne hinein, aber mein Privatleben sollte möglichst nicht vorkommen. Verhindern kann ich es allerdings nicht.

Warum halten Sie Facebook für gefährlich?

Weil man einer Firma alle persönlichen Daten anvertraut für alle Ewigkeit, auch bis nach dem Tod. Diese besitzt die Daten und kann sie ausnützen. Das ist zwar alles ganz wunderbar, solange die Leute ihr ganzes Leben lang in Bedeutungslosigkeit verharren, aber wenn einer von ihnen berühmt wird, wird er sich wundern, was passiert. Da kommt jeder Mist an die Öffentlichkeit und da sind sicherlich ein paar Sachen dabei, die einem nicht recht sind. Außerdem stört mich, dass über Facebook gezielt Werbung gemacht wird und Profile über Menschengruppen erstellt werden, die ähnliche Interessen haben.

Zerstört Facebook die Privatsphäre?

Privatsphäre ist eine wunderbare Sache. Eine Familienstruktur mit Mann, Frau und Kindern. Ich halte es für falsch, das in die Öffentlichkeit zu zerren, denn das Leben läuft nicht immer friedlich ab. Solche Plattformen wie Facebook bieten eine perfekte Angriffsfläche für Eifersucht und Attacken.

Facebook lässt sich aber auch sehr gut für geschäftliche Zwecke einsetzen. Beispielsweise zur Vermarktung Ihres neuen Albums.

Das stimmt, das nutzen wir weitgehend. Es ist anders überhaupt nicht mehr möglich, überhaupt Öffentlichkeit zu erreichen. Da ist Facebook ein Mittel, das heute notwendig ist. Bei meiner Kritik an Facebook geht es mir vor allem darum, dass man die Tragweite erkennt, die dahinter steckt. Da ist ein Herr Zuckerberg innerhalb von drei Jahren zu einem Milliardär geworden, aus Zufall, weil eine Idee ihn dazu gemacht hat. Da steckt keine Lebensleistung dahinter. Das ist in früheren Zeiten nicht möglich gewesen. Heute hechelt die Welt und vor allem die Jugend auf diesem Weg falschen Vorbildern hinterher. Aus diesem Grund sehe ich das auch kritisch.