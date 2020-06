UK: Webseite der russischen Botschaft offline

Kurz vor einem Besuch des britischen Premierministers David Cameron in Moskau haben Hacker offensichtlich die Internetseite der russischen Botschaft in London angegriffen. Die Seite sei mit einer Vielzahl von Anfragen zum Zusammenbruch gebracht worden, teilte die Botschaft am Sonntag mit. Die Probleme begannen demnach am Freitagabend und hielten am Sonntag an. Die russische Botschaft richtete eine Ersatzseite ein.

Cameron reist am Montag nach Russland und trifft Präsident Dmitri Medwedew und Regierungschef Wladimir Putin. Es ist der erste Besuch eines britischen Premierministers in Russland seit dem Mord am russischen Regierungskritiker Alexander Litwinenko im Jahr 2006 in London. Der frühere Agent starb an einer Vergiftung mit dem radioaktiven Stoff Polonium-210. Russland weigert sich, den Hauptverdächtigen an Großbritannien auszuliefern.