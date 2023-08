Die Ukraine baut jetzt Kampf-Kajaks mit Granatwerfern

Die Ukraine bezeichnet das Boot als „Combat Kayak“ – Kampf-Kajak, berichtet Army-Inform . Es ist ein Zweisitzer mit einer Traglast von 480 kg . Am vorderen Platz ist ein in der Ukraine entwickelter UAG-40 angebracht. Dabei handelt es sich um einen besonders leichten Granatwerfer, mit gleichzeitig wenig Rückstoß.

Flüsse sind in bewaffneten Konflikten oft von großer Bedeutung, da sie natürliche Befestigungslinien darstellen, die von den Verteidigern mit Befestigungsanlagen ausgebaut werden. In der Ukraine stellt etwa der Fluss Dnipro die Frontlinie zwischen dem besetzten und befreiten Oblast Cherson dar.

Spezialeinheiten könnten mit solchen Kajaks auch zu Brücken fahren, um diese zu sprengen oder verminen. Der UAG-40 an Bord könnte zudem für Feuerunterstützung bei Überfällen auf feindliche Lager genutzt werden. 2 oder mehr Kajaks eröffnen das Feuer vom Fluss oder der Küste aus, gleichzeitig greift ein Landtrupp das Ziel von der Seite an. Für Patroullienfahrten wäre das Poloz-M16 hingegen eher ungeeignet, weil die Soldat*innen an Bord keine Deckung haben, sollten sie in einen Feuerüberfall geraten.

Ob das Poloz-M16 schon in Serienfertigung gebaut oder bereits eingesetzt wird, ist derzeit nicht bekannt.