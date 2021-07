Umstellung bei Bitcoin: Was sich ab morgen ändert

Mit steigenden Nutzerzahlen ist auch eine steigende Menge an Transaktionen zu bewältigen. Eine Menge, die Bitcoin derzeit kaum bewältigen kann. Im Code von Bitcoin ist festgelegt, dass der Blockchain rund alle zehn Minuten ein neuer Block hinzugefügt wird. Dafür müssen spezielle Nodes, die Miner, ein mathematisches Rätsel lösen. Ein Algorithmus passt die Schwierigkeit dieses Rätsels an die verfügbare Gesamtrechenleistung der Miner an, um das Entstehen von Blocks in gleichmäßigen Abständen zu gewährleisten.

Um eine Bitcoin-Transaktion zu validieren muss sie in einem solchen neuen Block erfasst werden. Jeder dieser Blocks hat aber eine maximale Größe von einem Megabyte, das heißt er kann maximal 2000 Transaktionen fassen. Alle zehn Minuten können also 2000 Transaktionen verarbeitet werden, das sind rund drei Transaktionen pro Sekunde. Da aber immer mehr Menschen mit Bitcoins bezahlen wollen, hat sich ein ziemlicher Stau an Transaktionen angesammelt. Um es den Minern schmackhafter zu machen die eigene Transaktion in einem neuen Block unterzubringen zahlen die Nutzer deshalb eine Transaktionsgebühr. Je mehr Transaktionen auf ihre Verarbeitung warten, desto höher wird die Transaktionsgebühr. Dieses Phänomen bezeichnet man als Scaling.

Um also zeitnah und unkompliziert Bitcoins zu überweisen, muss man derzeit hohe Transaktionsgebühren in Kauf nehmen. Wenn die Community weiter wächst, immer mehr Menschen mit Bitcoin bezahlen wollen, wird das Scaling-Problem langfristig noch größer und verhindert dass Bitcoin mit Finanzdienstleistern wie VISA in Konkurrenz treten kann (zum Vergleich: VISA verzeichnet durchschnittlich rund 2000-4000 Transaktionen in der Sekunde).