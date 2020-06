Universal Pictures übernimmt Steve Jobs-Filmprojekt

Gerüchten zufolge soll Michael Fassbender, der für seine Darstellung von Magneto in X-Men sowie seine Rollen in „12 Years a Slave“ und „Inglorious Basterds“ bekannt ist, Jobs spielen. Christian Bale zog sich erst kürzlich aus dem Projekt zurück. Comedian Seth Rogen soll in die Rolle von Steve Wozniak schlüpfen, zudem dürfte „Trainspotting“-Regisseur Danny Boyle Regie führen. Das Drehbuch wurde vom bekannten Autor Aaron Sorkin verfasst, der unter anderem das Drehbuch für „The Social Network“ und die HBO-Serie „The Newsroom“ schrieb.