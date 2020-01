US-Behörden überwachen mit Grabsteinkamera und Staubsaugern

Ein Service-Anbieter für Überwachungstechnik bietet laut Vice US-Behörden wie der Polizei und dem FBI Überwachungskameras an, die sich mitunter an ungewöhnlichen Orten befindet. So versteckt sich eine Kamera inklusive Audio und Stromquelle in einem Grabstein. Wenn es bei der Überwachung "schnell" gehen muss, wird eine 360-Grad-Kamera in einem Kindersitz fürs Auto angeboten.