US-Space-Force-Soldat degradiert, weil er PS5 kaufen wollte

Die US-Space-Force hat einen Soldaten degradiert, weil er aufgrund seines Versuchs, eine PS5 ergattern, 30 Minuten zu spät zum Fitness-Training kam, wie ein Facebook-Posting zeigt. Er soll seinen Vorgesetzten in einer Textnachricht zuvor über seine Verspätung in Kenntnis gesetzt worden sein, wie dem Brief zu entnehmen ist.

Sie habe mehreren „Zielen“ – also Geschäften – einen Besuch abgestattet, um noch eine der beliebten Konsolen zu ergattern. Am Ende seiner Nachricht schrieb der Soldat: „Yolo, PS5 > Disziplinarschreiben“.