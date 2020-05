Episches Promo-Video: US Space Force sucht Personal

Donald Trumps Space Force nimmt langsam Gestalt an. So verfügen die Weltraumstreitkräfte mittlerweile etwa über eine Offensivwaffe und flogen Ende März bereits erstmals ins All.

Nun sucht man nach Personal. Mit einem am Mittwoch veröffentlichten Werbevideo will man Interessierte dazu bewegen, sich bei der Space Force zu bewerben.

"Manche Leute schauen zu den Sternen und fragen: 'Was wäre wenn?'" heißt es in dem Clip. “Unser Job ist es, eine Antwort zu haben”, so die Space Force. Und schließlich meint die Stimme: “Vielleicht ist deine Berufung auf diesem Planeten nicht auf diesem Planeten”.