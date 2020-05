US-Start-up Hendo zeigt funktionierendes Hoverboard

Rechtzeitig zur Ankunft von Marty McFly in der fiktiven Welt von "Zurück in die Zukunft II" am 21. Oktober 2015 soll ein lang gehegter Traum vieler Fans auf den Markt kommen: Das Hoverboard. Das US-Startup Hendo hat ein Gerät präsentiert, das tatsächlich halbwegs wie ein schwebendes Skateboard aussieht und einen erwachsenen Menschen über eine spezielle Oberfläche schweben lässt.