USA: 15.000 Lagerroboter für Amazon unterwegs

In den USA arbeiten die Amazon-Mitarbeiter bereits seit ein paar Jahren mit Robotern zusammen: den Kivas. Amazon hat die Firma Kiva im Mai 2012 aufgekauft, seither werden die Kiva-Roboter regelmäßig in den Lagerhäusern eingesetzt. In 50 Dependancen von insgesamt 10 Lagerhäusern kommen 15.000 Roboter zum Einsatz.

Sie flitzen herum und transportieren die bestellten Waren von einem Ort zum anderen. Die menschlichen Mitarbeiter, die Amazon einsetzt, müssen weniger herumlaufen und sind effizienter. Man habe allerdings weniger soziale Kontakte, erklärte ein Mitarbeiter gegenüber CNET.