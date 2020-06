USA: Rechtsstreit um Schweizer Drohnen-Piloten beigelegt

Pirker gewann bereits in einer Instanz im Vorjahr, die US-Verkehrsbehörde NTSB hob das Urteil jedoch auf und sprach der FAA die Entscheidungshoheit zu. In einer außergerichtlichen Einigung wurde nun die Strafe auf 1.100 US-Dollar festgelegt. Team BlackSheep bezeichnete die Einigung als „vorteilhaft“ und sieht vor allem die durch das Verfahren angestoßene öffentliche Diskussion über die präzisere Regulierung von Drohnen als positiv an.

Wo man in Österreich mit einer Drohne fliegen darf und wo nicht, lesen Sie hier.