Verstörend: Menschen bekommen SMS von Verstorbenen und Ex-Partnern

Server ausgefallen

Laut Mashable ist ein Drittanbieter Schuld an dieser verwirrenden Panne: Syniverse. Der recht unbekannte Anbieter meint, das bisher größte private Netzwerk entwickelt zu haben, das mit dem mobilen Ökosystem verbunden ist. Laut dem Unternehmen wurden die Nachrichten ursprünglich am Valentinstag verschickt, blieben jedoch in eine Art „Warteschleife“ stecken, als ein Server ausgefallen war. Am Donnerstag wurde dieser reaktiviert und die Nachrichten verschickt.

Automatisch gelöscht

„Wenn eine Nachricht unzustellbar bleibt, wird sie nach einer bestimmten Zeitspanne von Syniverse automatisch gelöscht“, sagt der Anbieter in einer Aussendung. Die Metadaten einer Nachricht, also der Empfänger, das Datum und ähnliche Informationen, normalerweise für 45 Tage gespeichert. In diesem Fall wurden die Nachrichten allerdings nicht entfernt, was für große Verwirrung gesorgt hat.