Video: Flugzeug wegen explodiertem Smartphone evakuiert

Ein Flugzeug der Airline Ryanair am Flughafen Barcelona musste am Mittwoch evakuiert werden, weil ein Smartphone-Akku explodiert ist. Zu dem Vorfall kam es, während das Gerät mit einem Power Pack geladen wurden, wie der Daily Express mit Verweis auf die Fluglinie berichtet. In Videos, die per Instagram verbreitet wurden, ist zu sehen, wie das Gerät am Boden der Kabine brennt.

Die Passagiere wurden über die Notrutschen evakuiert. Obwohl die Szenen auf den verbreiteten Videos sehr chaotisch aussehen, wurde bei dem Vorfall laut offiziellen Informationen niemand verletzt.