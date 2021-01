Video: "Full Self-Driving"-Tesla fährt von San Francisco nach Los Angeles

Im vergangenen Oktober lieferte Tesla die Beta-Version seines verbesserten "Full Self Driving"-Fahrassistenzsystems an ausgewählte Tesla-Fahrer aus. Nun hat der Tesla-Enthusiast Whole Mars Catalog ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie ein mit der Software ausgestattetes Model 3 selbstständig von San Francisco nach Los Angeles fährt, berichtet Teslarati.

Das Fahrzeug legte die mehr als 600 Kilometer lange Strecke praktisch ohne Eingriffe des Fahrers zurück. Lediglich bei der Einfahrt nach Los Angeles übernahm der Fahrer kurz das Steuer, um Trümmern auf der Fahrbahn auszuweichen.