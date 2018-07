Video: iPhone verwechselt "Syria" mit "Siri" und unterbricht Parlamentsrede

Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson referiert im Unterhaus des britischen Parlaments über Islamismus und Syrien. Plötzlich unterbricht ihn sein iPhone und meldet sich mit "I found something on the web for 'in Syria, Syrian democratic forces supported by'...." zu Wort. Einzige Erklärung für die plötzliche "smarte Einmischung": Das iPhone hat nicht richtig zugehört und "Syria" mit "Siri" verwechselt.