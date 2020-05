Video: Polizei verhaftet Stormtrooper, schlägt ihr Nase blutig

Am Montag vergangene Woche, dem May the 4th, wurde der Star-Wars-Day gefeiert. Ein Restaurantbesitzer im kanadischen Lethbridge stellte deshalb eine Mitarbeiterin als Stormtrooper verkleidet vor den Eingang.

Als die Frau in kompletter Sturmtruppler-Montur - samt Plastikgewehr - vor dem Lokal stand, riefen mehrere besorgte Passanten den Notruf, wie es in den Lokalnachrichten heißt.

Daraufhin rückte die Polizei, der das Datum offenbar nicht bewusst war, an. Zwei mit Sturmgewehren bewaffnete Polizisten verhafteten den Stormtrooper sehr unsanft. Das Aufeinandertreffen wurde auch auf Video festgehalten. Die Frau zog sich bei der Festnahme eine blutige Nase zu.