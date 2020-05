Der Star Wars Day findet heuer online statt

Physisch können Star-Wars-Fans am heutigen 4. Mai 2020 kaum zusammenkommen, um ihr Lieblings-Science-Fiction-Universum zu feiern. Die Corona-Krise erlaubt es nicht. ReedPop, die Organisation hinter der Fan-Messe Star Wars Celebration und der New York ComicCon, hat die Festivitäten deshalb ins Internet verlagert. Zwei Tage lang ("May the 4th be with you" und "Revenge of the 5th" - also 4. und 5. Mai) gibt es diverse Aktionen auf unterschiedlichen Webseiten und Social Networks, berichtet The Hollywood Reporter.