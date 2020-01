Video von fliegendem Tesla Model X macht Elon Musk sprachlos

Mit seinem Fahrzeug über eine Straßenkuppe in Los Angeles fliegen. Was Motorräder können, sollte doch auch für einen Tesla Model X kein Problem sein. Das dürfte sich der bekannte YouTuber David Dobrik gedacht haben. Er filmte zuerst zwei Biker bei ihrem Stunt und ließ diese dann mit seinem Model X kurzerhand abheben. Auf YouTube wurden die Aufnahmen, die an einen Actionfilm erinnern, bereits mehr als 6 Millionen Mal angeklickt.

Elon Musk fehlen die Worte

Aber auch auf Twitter sorgt der Spot mit dem spektakulären Sprung über eine Kreuzung für Aufsehen. Er wurde dort mehr als 5,8 Millionen Mal gesehen und dürfte so auch die Aufmerksamkeit von Elon Musk geweckt haben. Dem Tesla-Chef, der sonst immer mit einem sarkastischen, ironischen oder sonst einem Spruch zur Stelle ist, blieben in diesem Fall aber die Worte weg. Er kommentierte das Geschehen lediglich mit einem Rufzeichen.