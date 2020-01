Tesla erstmals über 100 Mrd. Dollar wert: Fetter Bonus für Elon Musk

Was noch vor zwei Jahren niemand für möglich gehalten hatte, ist nun eingetreten. Tesla hat am Mittwoch tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte einen Börsenwert von 100 Milliarden Dollar überschritten. So legte die Aktie bereits kurz nach Handelsbeginn an der New Yorker Börse um 4,8 Prozent auf etwa 570 Dollar zu. Der von Elon Musk mitbegründete Konzern wurde damit mit 102,7 Milliarden Dollar bewertet.

346 Millionen Dollar Bonus

Am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit war noch kein Ende des steigenden Börsenkurses in Sicht. Gegen 20 Uhr etwa hielt sich die Tesla-Aktie bei über 583 Dollar. Für den Konzernchef ist das auch persönlich eine höchst erfreuliche Nachricht. Denn laut einer 2018 getroffenen Vereinbarung bekommt Musk Aktien im Wert von 346 Millionen Dollar, wenn der Börsenwert über 100 Milliarden Dollar klettert.