Video zeigt, wie Feuerwehrmänner Tesla-Solardach zerlegen können

Mit einem herkömmlichen Dach hat die Feuerwehr keinerlei Probleme. Doch wie sollte man vorgehen, wenn ein Feuer in einem Haus ausbricht, bei dem das ganze Dach aus Solarpanels besteht? Diese Frage soll ein neues Video vom Ersthelfer-Trainer Brock Archer beantworten. Dieses ist in Zusammenarbeit mit Tesla und der kalifornischen Feuerwehr entstanden. Archer kooperierte bereits in der Vergangenheit mit Tesla und demonstrierte unter anderem, wie man am Besten in ein verunglücktes Model X gelangt, in dem eine Person eingeklemmt ist.