Videoclips von brutalen Polizisten verbreiten sich millionenfach

Keine Einzelfälle

Dass momentan so viele Videoclips von brutalen Polizeieinsätzen auftauchen, stütze die Argumente der Demonstranten, meint der Dokumentarfilmer Arlen Parsa: "Egal in welcher Stadt, man sieht wie viele ähnliche Dinge passieren. Ein Video, wo man Vorfälle aus so vielen Städten sieht, ist sehr eindrucksvoll. Es erzählt einem eine größere Geschichte als nur die Vorgänge in einer Stadt." Laut Mutale Nkonde von der Harvard University widersprechen die Videoclips deutlich einem typischen Argument konservativer US-Amerikaner, wonach es bei Protesten stets "böse Menschen auf beiden Seiten" gebe.