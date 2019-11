Videospiele-Forscherin mit Women in Tech Award ausgezeichnet

Frauen sind in der Tech- und IT-Szene nach wie vor unterrepräsentiert. Um das zu ändern, braucht es Vorbilder, die Mädchen und Frauen inspirieren. Im Rahmen des Awards Women in Tech - powered by Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort - wurde Johanna Pirker ausgezeichnet.

Pirker forscht und unterrichtet am Institut für Interaktive Systeme und Datenwissenschaften an der TU Graz. Ihre Masterthesis schrieb die Forscherin, während sie am MIT zu kollaborativen virtuellen Welten forschte. Seither unterrichtete sie in Harvard, der Humboldt Universität Berlin und der TU Graz. Dort startete sie unter anderem das Lehr-Projekt maroon, welches Klassenzimmer in die virtuelle Realität bringt. In diesem VR-Physik-Labor werden eine Vielzahl an Experimenten möglich, wie beispielsweise eine Teslaspule aus nächster Nähe betrachten.

Sozial Spielen

Im Rahmen ihrer Videospiele-Forschung analysierte Pirker, wie sich soziale Beziehungen auf Online-Games auswirken. Dabei fand sie heraus, dass Spieler mit engen Bindungen zu ihren Mitspielern deutlich bessere Leistungen erbrachten.