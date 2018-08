Österreichs Spiele-Branche kämpft um Beachtung

Ohnedies setzen viele heimische Videospiel-Entwickler verstärkt auf internationale Teams, beispielsweise die Tiroler Stillalive Studios („Bus Simulator 18“, „Drone Swarm“) und die Wiener Moon Studios („Ori and the Blind Forest“). Diese beschäftigen, je nach Projekt, freie Mitarbeiter aus aller Welt. Effektiv, allerdings geht so auch der Fördereffekt für die Region zum Teil verloren. Die Methode ist jedoch erfolgreich, die Titel der Studios räumten guten Kritiken in der Fachpresse ab. „Projekttechnisch war Innsbruck bis jetzt noch nie von Nachteil“, sagt Julian Mautner, Gründer von Stillalive Studios.

Graz holt auf

Dass sich Investitionen in die Region bezahlt machen, zeigt unter anderem die Steiermark. Ein Team motivierter Entwickler gründete dort den Verein Game Development Graz, der regelmäßig Treffen und Events veranstaltet. Anfang September finden unter anderem wieder die Game Dev Days in Graz statt, zu denen mehr als 400 Teilnehmer und internationale Keynote-Speaker erwartet werden. Zu den Gründungsmitgliedern zählt die derzeitige Obfrau und TU-Graz-Forscherin Johanna Pirker. Sie unterrichtet neben ihrer Forschungstätigkeit seit einigen Jahren auch Kurse für Spieleentwicklung an der TU Graz, die bereits „extrem populär“ seien.

Die Investition in das lokale Ökosystem lohne sich, so Pirker. “Die Österreicher bleiben eher in Österreich, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie den USA. Dort ist Umziehen für einen Job ganz normal.“ Das Angebot an Kursen zur Spieleentwicklung soll an der TU Graz weiter ausgebaut werden. Das trägt nun Früchte, wie Pirker erklärt: “ Durch den Kurs speziell für Game Development entstehen nun jedes Semester etwa zwölf Spieleprototypen von motivierten Studierenden.“ Auch Entwickler Bongfish sei an der TU Graz entstanden, allerdings bereits deutlich früher.

"Es ist leichter, Talente in Graz zu finden"

Das 75 Mitarbeiter starke Unternehmen aus Graz ist der derzeit größte Arbeitgeber der heimischen Spiele-Branche. Dieser betreibt unter anderem das „Die Schlümpfe“-Online-Spiel „Smurfs Village“, arbeitet gemeinsam mit Wargaming an „World of Tanks“-Erweiterungen und entwickelt derzeit ein „nicht angekündigtes First-Party-Spiel“. „Unsere Aufgabe ist bei diesem Projekt die Erstellung der bislang größten Open-World-Umgebung, die je in einem Spiel zu sehen war“, erklärt Bongfish-CEO Michael Putz. Den Durchbruch schaffte das Spiel Anfang der 2000er-Jahre mit der Snowboard-Simulation „Stoked Rider“, dessen letzter Ableger 2006 erschien. Ein neuer Titel der Reihe in der „damals etablierten Form“ sei vorerst nicht geplant. „Dass sich nun fast exakt zehn Jahre später diesbezüglich nicht wirklich etwas weiterentwickelt hat, könnte doch ein Ansporn sein das Genre nochmals zu revolutionieren“, so Putz.