Wiener Spielestudio Sproing muss 65 Mitarbeiter entlassen

Österreichs größter Spieleentwickler ist insolvent. Das Wiener Studio, bekannt für Titel wie "Asterix and Friends", muss einen großen Teil der Belegschaft entlassen.

Sproing, Österreichs größter Spieleentwickler, muss zwei Drittel seiner Belegschaft entlassen. Insgesamt 65 der 105 Mitarbeiter müssen das Wiener Unternehmen verlassen. Die Mitarbeiter, die Teil von zwei Entwicklungsteams waren, wurden in den vergangenen Tagen über die Maßnahme in Kenntnis gesetzt. Grund für die Kündigungswelle ist eine Insolvenz.

Die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 berichteten am Freitag, dass über denein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde. Eine Sanierung wird angestrebt. Die Passiva betragen insgesamt rund 2,8 Mio. Euro. Die Gläubigerzahl beläuft sich auf rund 35.

Offizielles Statement

Wir wünschen allen Mitarbeitern, die wir mit Anfang Dezember gehen lassen müssen, alles Gute für die berufliche Zukunft. Wir haben bereits in deren Namen bei bekannten Studios angefragt und auch die Gründung eines neuen Studios aus unseren Ex-Mitarbeitern steht im Raum. Der Blick ist nach vorne gerichtet, bei allen 105 Mitarbeitern und das macht mich speziell nach diesem schwierigen Schritt sehr stolz."

Gründer und CEO Harald Riegler veröffentlichte folgendes Statement: "Die letzten 15 Jahre haben viele Veränderungen mit sich gebracht und die heutige ist sicher eine der schwierigsten. Manche unserer Projekte funktionieren gut, andere haben leider nicht den gewünschten Erfolg gehabt, was uns nun zu diesem Schritt gebracht hat. Die logische Konsequenz daraus ist, dass wir uns auf die funktionierenden Projekte fokussieren, und mit diesen in die Zukunft gehen.

Drohnen-Spiel in Arbeit

Von den 2,8 Mio. Euro entfallen, wie es vom AKV gegenüber der APA hieß, rund 1,5 Mio. Euro auf Banken, Finanzamt und andere Gläubiger, der Rest betrifft Mitarbeiterforderungen. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren vor.

Die Ursache der Insolvenz liegt laut Firmenangaben im Ausfall eines Spieleprojektes, in das erheblich investiert, worden sei. Sproing arbeitete zuletzt am offiziellen Videospiel für die Drone Champions League, das 2017 erscheinen soll. Derzeit wird auch versucht, Mitarbeiter in anderen heimischen Spielestudios unterzubringen.