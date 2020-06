Viele A1-WLAN-Router weiterhin unsicher

Ein unsicheres WLAN-Netzwerk birgt allerlei Gefahren. So können Eindringlinge über die Internetverbindung verschiedene illegale Aktivitäten durchführen, die von Verstößen gegen das Urheberrecht bis hin zu schweren Delikten reichen. Behörden würden bei Rückverfolgung immer zur jeweiligen "gestohlenen" Internetverbindung kommen. Das Ausforschen des eigentlichen Täters ist in solchen Fällen nahezu unmöglich.

Zusätzlich besteht auch die Gefahr, dass private Daten vom eigenen Computer, die sich im entsprechenden Netzwerk befinden, geklaut werden.

So schützen Sie sich

Bei dem aktuellen Sicherheitsproblem der UPC-Modems können sich User derzeit nur schützen, wenn sie das gesamte Geräte außer Betrieb stellen. Das ist nur in den seltensten Fällen so – vor den meisten Sicherheitslücken können sich User sehr einfach schützen, wenn sie einige grundlegende Sicherheitshinweise befolgen.

SSID

Grundsätzlich kann empfohlen werden, WLAN-Router nie mit den Standardeinstellungen zu betreiben. So sollte mal etwa die Bezeichnung des drahtlosen Netzwerkes, die SSID (Service Set Identifier) immer manuell ändern. Welcher Begriff hier gewählt wird, ist dem Geschmack des Users überlassen, es sollte auf jeden Fall etwas sein, womit man das eigene Netzwerk neben anderen wiederfindet. Aus Anonymitätsgründen sollte man aber trotzdem auf Namen verzichten.

Verschlüsselung

Danach sollten User kontrollieren, ob als Verschlüsselung WPA oder WPA2 gewählt ist. Keinesfalls sollte man auf die Technik WEP setzen, jene ist veraltet und gilt mittlerweile als hochgradig unsicher. Neben der SSID sollte auch immer die Passphrase für die Verschlüsselung geändert werden. Hier gilt: Eine möglichst unzusammenhängende Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen ist immer die sicherste Variante. Je länger die Passphrase, desto besser ist das Netzwerk geschützt.

Admin-Passwort

Auch das Administrator-Passwort des Konfigurationsmenüs sollte nie bei den Standardeinstellungen belassen werden. Hier finden sich im Internet zahlreiche Listen, in denen Standardpasswörter abgerufen werden können. Ist ein Angreifer einmal im Netz, kann er mit diesen Angaben sämtliche Einstellungen ändern.

In der Konfiguration des Routers kann man übrigens auch meistens experimentieren. Sollte man einmal ein Zugangspasswort vergessen, kann man nahezu jeden Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Details kann man dem jeweiligen Benutzerhandbuch entnehmen.

Nutzer, die sich an diese Tipps halten, sind vor grundlegenden Attacken bereits sehr gut geschützt. Ein hundertprozentiger Schutz kann trotz allem jedoch nie garantiert werden.