Virtuelle Zehnjährige entlarvt Sexualstraftäter

Der Australier Scott Robert Hansen ist der erste Sexualstraftäter, der durch das computergenerierte Mädchen "Sweetie" überführt werden konnte, wie Wired berichtet. Sweetie wurde von der niederländischen Hilfsorganisation "Terre des Hommes" programmiert, um Straftäter ausfindig zu machen, die Geld dafür bezahlen, Webcam-Sex mit Kindern zu haben. Sweetie sieht aus wie ein zehnjähriges Mädchen aus dem südostasiatischen Raum, da die Opfer von solchen illegalen Geschäften oft aus dieser Region stammen.

Gesteuert wird Sweetie durch Mitarbeiter der Hilfsorganisation. Insgesamt konnten mit Sweetie schon über 1.000 Personen, die für Webcam-Sex mit Kindern bezahlen, ausgeforscht werden. Die Hilfsorganisation sammelt so viele Informationen wie möglich über Personen, die Sex mit Sweetie haben wollen und gibt diese dann an die betreffenden nationalen Behörden weiter. Die bisher gefundenen Täter stammen aus 65 verschiedenen Ländern. In vielen Fällen reichen die gesammelten Daten allerdings nicht aus, um den Behörden eine eindeutige Identifizierung der Täter zu ermöglichen.