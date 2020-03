Von Gesangsstunden bis Yoga: Was jetzt alles online geht

Wenn die Läden wegen der Coronavirus-Maßnahmen geschlossen bleiben, boomt der Online-Handel. Supermarktketten sind mit den Anfragen überfordert und Amazon beginnt, sein Sortiment einzuschränken. Man muss aber nicht auf internationale Plattformen zurückgreifen. Gerade lokale Händler sind nun auf Einnahmen angewiesen. Auf dem Blog nunukaller.com gibt es eine detaillierte Übersicht solcher Angebote aus zahlreichen verschiedenen Sektoren. Oft ist es aber auch das Geschäft ums Eck, das seine Dienst jetzt online anbietet. Ein Anruf oder ein Besuch der jeweiligen Webseite oder des Social-Media-Profils empfiehlt sich in jedem Fall.

Reparaturen auf Bestellung

Ein Auto, Fahrrad oder die Waschmaschine gehen auch während der Corona-Krise kaputt. Obwohl Werkstätten und Reparatur-Service schließen mussten, haben sich die meisten Anbieter eine Lösung überlegt. So kann man beispielsweise ein Fahrrad zu einem vereinbarten Zeitpunkt abholen lassen und die Mitarbeiter stellen es nach der Reparatur einfach wieder vor die Haustüre. Fahrzeugreparaturen sollten ebenfalls vorher telefonisch besprochen werden, damit die Übergabe und der Service ohne soziale Kontakte ablaufen kann.

Auch Handyreparatur-Service und Installateure müssen adaptieren. Lieferungen und Reparaturen werden nun mit Schutzkleidung und erhöhten Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. So bietet Samsung derzeit einen kontaktlosen Reparaturservice per Post oder mit Abholung per Rad.

Online-Shopping beim Laden um die Ecke

Die Wiener Märkte haben sich zusammengeschlossen, um frische Produkte ausliefern zu können und damit auf ihre Einnahmen nicht verzichten müssen. Über die Webseite marktlieferung.wien können Nutzer Lieferungen von allen Märkten beantragen.

Auch zahlreiche Feinkostläden haben ihren Online-Handel mittlerweile ausgebaut. Kaffeebohnen, Tees oder Säfte können ohne persönlichen Kontakt vor die Wohnungstür geliefert werden. Gleiches gilt für Wein, Bier und Spirituosen. Hier bieten Fachhändler, beispielsweise killis.at, eine große Auswahl im Online-Shop. Möchte man ein spezielles Produkt, kann dieses häufig auch direkt beim Produzenten bestellt werden.