Diese heimischen Versandhändler liefern auch in der Corona-Krise

Um in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen an bestimmte Waren zu gelangen, ist der Einkauf im Internet momentan unersetzlich. Warnende Stimmen weisen jedoch darauf hin, dass das Shopping bei großen internationalen Online-Händlern dem Staat so gut wie keine Steuereinnahmen bringt. Um die Bereitstellung von Krankenhausbetten, Coronavirus-Tests und anderer öffentlicher Dienste nicht zu gefährden, solle man doch eher Versandhändler aus dem Inland besuchen.

Reichhaltiges Angebot

Mehrere Initiativen versuchen nun, der Allgemeinheit aufzuzeigen, welche Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen man von österreichischen Anbietern im Internet beziehen kann. Die Autorin und Bloggerin Nunu Kaller hat etwa eine Webseite gegründet, die einen Überblick bieten soll. Innerhalb weniger Tage haben sich darauf über 1.000 Unternehmen eintragen lassen. In dutzenden Kategorien, von alkoholischen Getränken bis zum Tierbedarf, findet man ein reichhaltiges Angebot.