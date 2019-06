Vorsicht: Offizielle Windows-10-Apps zeigen schädliche Werbung an

Einige offizielle Microsoft-Apps in Windows 10 zeigen betrügerische Werbung an, die ihre Nutzer in die Irre führen könnten. Seit einigen Tagen mehren sich Beschwerden von Windows-10-Nutzern.

Wie ein Nutzer beschreibt, liegt das Problem beim Ausspielen von Werbung in der Microsoft-App "MS News" unter Windows 10. Öffnet man einen neuen Artikel, der in der MS-App Werbung ausspielt, öffnet die so genannte Bad-Ad selbständig einen Tab im Browser. Im Browser werden dann Nutzern angezeigt, sie hätten ein neues iPhone gewonnen oder seien der millionste Besucher einer Webseite und haben etwas gewonnen.