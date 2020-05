Vulkan-Ausbruch wird zum YouTube-Hit

Am 29. August ist der Mount Tavurvur in Papua Neu Guinea ausgebrochen. Phil McNamara hat den Vulkan-Ausbruch von einem Boot aus gefilmt und am Freitag auf YouTube gestellt. Binnen zwei Tagen wurde das Video zum Internet-Hit: Mehr als zwei Millionen Menschen sahen sich den Vulkan-Ausbruch bereits an.

Das Video wurde vom Meer aus aufgenommen. Kurz vor dem Knall, der direkt nach dem Ausbruch erfolgt ist, sagt eine Stimme: „Wartet, jetzt knallt's gleich“.