Warum der Mauszeiger schief ist

Die Theorien zum Aussehen des Zeigers sind vielfältig. Manche meinen, es liegt einfach daran, dass wir von links nach rechts lesen. Eine interessantere und bessere Erklärung liefert der Softwareentwickler Bart Gijssens auf Stack Exchange, wo diese Frage bereits vor Jahren gestellt wurde.

Gijssens verweist darauf, dass der Mauszeiger genauso wie die Computermaus selbst vom US-amerikanischen Computertechniker und Turing-Preisträger Douglas C. Engelbart erfunden wurde. Ursprünglich war es tatsächlich ein gerader Pfeil, der nach oben zeigt. So zu sehen in einer ersten Demo des von Engelbart entworfenen oN-Line Systems, von der Ars Technica berichtete.