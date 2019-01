Was man von der CES 2019 erwarten kann

So hatte etwa der Datenmissbrauch bei Facebook für den US-Wahlkampf im vergangenen Jahr die Branche erschüttert. Auch Unternehmen wie Google horten Unmengen an privaten Daten. Produkte, die sich um die digitale Sicherheit der Verbraucher bemühen, könnten also besonderes Interesse wecken in Las Vegas - etwa Geräte, die Daten verschlüsseln oder die Mikrofone der Sprachassistenten blockieren.

Der Veranstalter der CES, die Consumer Technology Association (CTA), sieht zudem den Handelsstreit zwischen den Wirtschaftsgiganten USA und China als zusätzlichen Bremsklotz für die Branche. Strafzölle auf Technologieprodukte erreichten demnach im Oktober einen Umfang von 1,3 Mrd. Dollar (1,1 Mrd. Euro).