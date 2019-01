Diese zehn Tech-Trends werden uns 2019 begleiten

1. Assistenten hören überall zu

In einer Vorschau des US-Mediums TechRadar zur kommenden CES in Las Vegas prognostiziert Jack Wetherill, Berater beim Marktforschungsunternehmen Futuresource, dass immer mehr Produkte mit Sprachassistenten ausgestattet werden. Wetherill erwartet zum Beispiel, dass mehr Kopfhörer mit smarten Assistenten ausgestattet werden, nachdem Qualcomm ein Developer Kit für Amazon Alexa veröffentlicht hat. Auch Fernseher dürften zunehmend mit Sprachassistenten ausgestattet werden.

Mit der wachsenden Zahl an Geräten geht einher, dass sich die Assistenten zunehmend in unseren Alltag integrieren und immer smarter werden: Laut einer aktuellen Studie von Ericsson erwarten 60 Prozent der Nutzer von virtuellen Assistenten, dass diese in drei Jahren unsere Stimmungslage erkennen werden. Und 65 Prozent glauben, dass sich die smarten Assistenten in drei Jahren wie Familienmitglieder in Diskussionen einmischen werden.