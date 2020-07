Was passiert, wenn Russland ein Untersee-Kabel angreift

"Die Auswirkungen wären sofort spürbar und möglicherweise katastrophal", sagte der Chef des Verteidigungsstabes der britischen Streitkräfte im Dezember. Andere Experten hingegen sehen die Auswirkungen weit weniger drastisch, sollte ein Unterseekabel attackiert werden, wie Wired schreibt.

"Die Angst, dass jemand ein oder mehrere Datenkabel angreift, ist überzeichnet", sagt etwa Nicole Starosielski, ein Professor an der New York University, der sechs Jahre lang die Funktionsweise derartiger Kabel studiert hat. Sollte jemand genau wissen, wie diese Systeme funktionieren und einen gezielten Angriff starten, könnte dies das Funktionieren des Internets beeinträchtigen. Die Chance, dass so etwas passiert, sei aber sehr gering.