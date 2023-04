Was stimmt mit diesem Bild nicht?

Die Auflösung

Einen ersten Hinweis darauf, was die richtige Antwort sein könnte, liefert bereits die Subreddit, in der das Bild gepostet wurde. Dabei handelt es sich nämlich um r/aviation. Dort tauschen sich regelmäßig flugzeugbegeisterte Reddit-Nutzer*innen aus. Sie bemerkten recht schnell, dass die abgebildeten Kampfjet-Silhouetten nicht zu einem amerikanischen Flugzeug passen.

Was sich die Aktenvernichter*innen da auf den Truck lackiert haben, sind in der ehemaligen Sowjetunion entwickelte MiG-29, die heute unter anderem von Ländern wie Russland oder Indien in großer Stückzahl eingesetzt werden. Das ist mit „Shred America“ wohl nicht gemeint und gerade im patriotischen Kontext unfreiwillig komisch - oder will das Unternehmen etwa wirklich andeuten, dass Amerika durch MiG-29s geshreddert wird?