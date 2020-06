Webtermine.at: Veranstaltungstipps mit Web-Bezug

Ob der Android-Stammtisch in Graz, eine Infoveranstaltung für Eltern zum Thema Neue Medien in Vöcklabruck oder eine international besetzte Konferenz zum Thema Open Government Data in Wien, auf webtermine.at finden sich Ankündigungen zu diesen und weiteren Veranstaltungen in Österreich. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle mit dem Thema WWW und dem Internet zu tun haben. "Ich besuche seit Jahren webbezogene Veranstaltungen wie Barcamps, Webmontage und ähnliche Treffen. Es gab aber nirgends die Möglichkeit, zentral auf diese Termine zuzugreifen", erzählt Robert Lender, hauptberuflich Beamter im Wirtschaftsministerium, der gemeinsam mit dem IT-Analytiker Robert Harm die Community-Plattform zur Unterstützung internet-bezogener Veranstaltungen gründete.

Befüllt wird das Angebot von rund einem Dutzend ehrenamtlicher Mitarbeiter. Sie sichten und publizieren eingereichte Termine, entwickeln die Plattform technisch weiter oder arbeiten am Layout des Dienstes. Zahlreiche Unterstützer gehen mit Tipps zur Hand oder stellen Flyer und Werbematerial zur Verfügung. Über ein Webformular kann jeder Termine bekanntgeben. Veranstaltungen, die für Teilnehmer kostenlos sind, werden vorrangig behandelt. Lediglich kostenpflichtige Seminar- und Schulungsangebote werden nicht berücksichtigt. "Um die `Timeline` unserer Leser nicht zu verstopfen", wie es auf der Seite heißt.



iCal, RSS und mehr

Etwas mehr als 500 Termine wurden bereits eingetragen, rund 25 Termine weist der Kalender für die kommenden Wochen aus. Sie können iCal- oder RSS-Feeds, per E-Mail oder im JSON-Format abonniert werden, sind über den Kurznachrichtendienst Twitter und auf Facebook verfügbar und werden auch in drei Augmented Reality-Plattformen eingespeist. Auch Widgets zum Einbinden in Webseiten stehen zur Verfügung. Seit dem Relaunch der futurezone, Ende Februar, werden aktuelle Veranstaltungshinweise von webtermine.at auch auf der futurezone-Startseite angezeigt. "Wir wollen die Daten so breit wie möglich unter die Leute bringen", sagt Harm: "Wir sagen, da sind unsere Daten, macht was damit."

Lender und Harm sind, wie viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter von webtermine.at, fest in der österreichischen Web-Community verankert. Lender bloggt seit Jahren, ist Mitbetreiber eines Podcasts zur Blog-Software Serendipity und beschäftigt sich mit dem Thema Barrierefreiheit. Manchmal ist er im Web aber auch gerne allein. Harm engagiert sich als Mitgründer des Netzwerkes Open3 für offene Daten und kommentiert in einem Podcast das Geschehen in der IT-Welt.

Gestartet ist webtermine.at im Herbst 2008, nachdem Lender auf seinem Blog eine "Webeventliste" für Österreich anregte. Nach anfänglichen Experimenten mit den Online-Publishing-Angebot Posterous und soup.io fungiert seit April 2010 die freie Blogging-Software Wordpress samt Kalender-Plug-ins als technische Grundlage.