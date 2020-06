Wehmut in Finnland über das Ende von Nokia

Mehrere finnische Medien widmeten dem Ereignis wehmütige Nachrufe. Die finnische Wirtschaftstageszeitung "Talous Sanomat" etwa notierte am Wochenende das "Ende einer Ära der finnischen Wirtschaftsgeschichte". Das riesige Nokia-Hauptquartier war 1997 mit großem Pomp an einem mittlerweile zur Gänze verbauten, ehemaligen Erholungsgebiet an der Stadtgrenze zwischen Helsinki und Espoo in einem Schilfgebiet an der Landzunge Keilaniemi eröffnet worden.

In den besten Tagen wimmelte es in und rund um das Gebäude von Mitarbeitern, Geschäftsleuten und Gästen aus aller Welt. Bereits in den vergangenen Monaten konnten aufmerksame Vorbeifahrende eine fast gespenstische Ruhe rund um den Komplex konstatieren.

Vergangenen September war die Befürchtung vieler Finnen nach den anhaltenden Verschlechterungen der Erträge von Nokia wahr geworden, als der scheidende Nokia-Boss Stephen Elop den bevorstehenden Verkauf des Handy-Geschäfts an seine Ursprungsfirma Microsoft endgültig verkündete. Ein Jahr davor hatte Nokia die Eigentumsrechte an seiner prestigeträchtigen Zentrale bereits an eine externe Immobilienfirma verkauft.