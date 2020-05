Welpenkauf im Internet kann teuer werden. Der vermeintliche Schnäppchen-Preis wird zum Bumerang, wenn die Tiere krank sind und hohe Tierarztkosten anfallen. "Lieferung auf Bestellung" ohne Wartezeit, allzu herzige Fotos oder putzige "Spezialrassen" sollten stutzig machen, wie Irina Fronescu und Veronika Weissenböck von der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" im Gespräch mit der APA erklärten.

Kaufinteressenten wird geraten, darauf zu achten, dass sie Welpen und deren Eltern beim Züchter selbst besichtigen können. Dieser sollte maximal drei Rassen haben und die Zahl der Tiere nicht über den niedrigen zweistelligen Bereich hinausgehen. Bei einem seriösen Anbieter sei meist mit einer gewissen Wartezeit zu rechnen, "Lieferung auf Bestellung" sollte die Alarmglocken schrillen lassen. Und: "Seriöse Züchter verkaufen ihre Tiere nicht über Online-Kleinanzeigen", so die Tierschützerinnen am Rande eines Prozesses gegen Welpenhändler in Linz, "wir raten vom Kauf im Internet ab."