Wer hat den Generalschlüssel für das Internet?

Heute, am 14. November findet die 39. „Key Ceremony“ im Osten der USA statt. Die Zeremonie findet vier Mal pro Jahr statt, zwei Mal an der Ostküste, zwei Mal an der Westküste. Immer abwechselnd. Sieben Personen, die auf der ganzen Welt verteilt sind, fliegen auf ihre eigenen Kosten oder die ihres Arbeitgebers in die USA, um an der geheimen Schlüsselzeremonie teilzunehmen. In ihren Händen liegt, setzt man alle Teile zusammen, der Generalschlüssel fürs Internet.

ICANN-Datenbank

Die Zeremonie wird von Mitarbeitern der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) durchgeführt. Die Behörde ist dafür zuständig, dass numerische Internetadressen Websites und Computer zuzuweisen und diese in normale Webadressen zu übersetzen. ICANN kartiert dabei die Nummern mit Wörtern.



Genau dieser Vorgang muss geschützt sein, denn wenn ein Mensch, oder ein Kollektiv, ein einzelner Staat oder ein Geheimdienst die Kontrolle über die Datenbank erlangt, könnten diese Personen das gesamte Internet kontrollieren. Sie könnten die Namen anderen Nummern zuweisen und somit Menschen auf gefälschte Seiten locken, um ihre Daten zu stehlen.

So funktioniert das mit dem Generalschlüssel

Auch bei der ICANN hat nicht eine einzelne Person Zugriff auf dieses System, sondern diesen haben nur die sieben Schlüsselbesitzer - und jeweils sieben Ersatzpersonen für den Fall der Fälle, dass diesen etwas passiert - gemeinsam. Ihre einzelnen Elemente ergeben zusammen den Generalschlüssel. Die Personen besitzen einen klassischen Metallschlüssel, der zu einem Sicherheitstresor passt, in dem eine Smartcard liegt. Mit dieser Smartcard lässt sich der Generalschlüssel in Betrieb nehmen. Mit diesem Generalschlüssel wiederum, der einen Code enthält, erhält man Zugang zur ICANN Datenbank.



Die Schlüssel-Zeremonie dauert in etwa fünf Stunden, wie ein Journalist, der vor ein paar Jahren an der sonst geheimen Mission teilnehmen konnte, berichtet. Die Sicherheitsmaßnahmen bei der Zeremonie sind streng: Sie umfassen mehrere Checks. Zuerst müssen die Personen einen PIN-Code eingeben, dann werden sie einem Smartcard- und Biometrie-Check unterzogen. In einem weiteren Check in einem weiteren Raum, der von jedem nur einzeln betreten werden kann, werden noch einmal Smartcards, Fingerabdrücke und Codes notwendig, um sich auszuweisen.