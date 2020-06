Sie heißen Master of Destaster, Hurricane, Seargant Pain, Predator oder schlicht Sissi und werden sich am kommenden Wochenende in Wien miteinander messen. Am Samstag und Sonntag geht in der Wiener Aula der Wissenschaften (1. Bezirk, Wollzeile 27a) die Robotchallenge über die Bühne. Der Wettstreit der Roboter findet bereits zum achten Mal statt und hat sich mittlerweile zu einem der weltweit größten Robotik-Wettbewerbe entwickelt.

Mehr als 293 Roboter aus 17 Ländern, 39 davon aus Österreich, nehmen heuer an der Robotchallenge teil. Das Spektrum reicht von menschenähnlichen Humanoiden und Sumo-Robotern bis hin zu sechsbeinigen Gebilden.

"Die Robotchallenge ist in den vergangenen Jahren internationaler und größer geworden", sagt Karim Jafarmadar von der Österreichischen Gesellschaft für innovative Computerwissenschaften (INNOC), die den Wettstreit der Roboter in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung veranstaltet: "Es ist auch günstiger geworden, Roboter zu bauen."

Roboter-Ringen und Humanoiden Sprint

Die selbstgebauten autonomen Roboter treten in Wettbewerben in zwölf Disziplinen gegeneinander an. Beim Robot Sumo werden sie versuchen sich gegenseitig aus dem Ring zu drängen. Der Ringkampf der Roboter findet in sechs verschiedenen Gewichtsklassen statt. Erstmals gibt es mit dem Lego Sumo auch einen Wettbewerb, für Roboter, die aus Lego-Bauteilen zusammengesetzt wurden.

Beim Humanoid Sprint, bei dem menschenähnliche Roboter eine vorgegebene Strecke so schnell wie möglich zurück legen müssen, steht die Geschwindigkeit der Roboter auf dem Prüfstand. Beim Puck Collect, dem Einsammeln farbiger Scheiben, ist das Zusammenspiel zwischen Sensorik, Mechanik und künstlicher Intelligenz gefragt.

In den Kategorien Line Follower und Line Follower Enhanced gilt es schwarzen Linien zu folgen und Hindernisse zu überwinden. Beim Freestyle-Wettbewerb stellen Konstrukteure außergewöhnliche Kreationen vor, die vom Publikum auch getestet werden können. Heuer soll etwa ein bionisches Gewächshaus, das sich auf Beinen bewegt, und ein Roboter, der den Rubik-Würfel lösen kann, zu sehen sein, kündigt Jafarmadar an.