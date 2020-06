WhatsApp: 64 Milliarden Nachrichten an einem Tag

Nach der Übernahme durch Facebook, war WhatsApp mit heftiger Kritik konfrontiert, was viele User dazu veranlasste, sich nach Alternativen umzuschauen. Damals registrierten sich etwa bei der Telegram-App 100 neue Nutzer in der Sekunde, was dem Kurznachrichtendienst knapp fünf Millionen Neuanmeldungen an einem Tag einbrachte.