Wie Apple seine US-Stores vor Plünderungen schützt

In den USA halten die Massendemonstrationen gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeibrutalität in vielen Großstädten weiterhin an. Die größtenteils friedlichen Proteste schlugen in den vergangenen Tagen teilweise in gewaltsame Ausschreitungen um. Dabei kam es auch zu immer wieder zu Plünderungen.

Um seine Stores vor Vandalismus und Plünderungen zu schützen, hat Apple seine Geschäfte in den USA regelrecht verbarrikadiert. Zahlreiche Shops des iPhone-Herstellers bleiben während der Zeit der Proteste geschlossen, hieß es von Apple. "Um unserer Mitarbeiter zu schützen, haben wir beschlossen, einige unserer Geschäfte in den USA geschlossen zu halten", sagte ein Apple-Sprecher gegenüber Business Insider.