Wie der futurezone Netztest 2014 durchgeführt wurde

Zwei Messsysteme und drei Netzbetreiber verlangten sechs Smartphones. Jeweils drei Smartphones wurden in zwei Rucksäcken verstaut, mit dem Tester zu Fuß unterwegs waren, etwa in Zügen, in Gebäuden oder in Fußgängerzonen. Sechs weitere Smartphones gingen in einem Fahrzeug auf die Reise durch ganz Österreich. Die Testausflüge fanden im Juni und Juli 2014 statt.

Bei den eingesetzten Geräten handelte es sich um Galaxy S4 und S5 Smartphones. Die S5-Modelle wurden von Samsung zur Verfügung gestellt. SIM-Karten lieferten die Mobilfunkbetreiber. Insgesamt wurden mit den Smartphones 15.000 Anrufe, 20.100 Datenübertragungen und 10.400 Videotests durchgeführt. Der Gesprächsdauer-Zähler wies am Ende 600 Stunden auf. Das übertragene Datenvolumen betrug 650 Gigabyte.